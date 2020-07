Foot - Mercato - OM

Mercato – OM : Le «head of football» enfin trouvé par Eyraud ?

Publié le 25 juillet 2020 à 12h15 par A.C. mis à jour le 25 juillet 2020 à 12h21

L’Olympique de Marseille, sans directeur sportif depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, semble avoir trouvé un head of football.

C’est l’un des gros dossiers de l’été, à l’Olympique de Marseille. Avec le départ d’Andoni Zubizarreta, le président Jacques-Henri Eyraud cherche un head of football. Plusieurs pistes ont été évoquées ces dernières semaines, avec Michael Emenalo, Pep Segura ou encore Lorenzo Serra Ferrer. Le Phocéen a même annoncé que le cabinet de chasseurs de tête américain CAA Sports , aurait reçu de nombreuses candidatures.

Pablo Longoria, le nouveau directeur du football de l’OM