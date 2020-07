Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan bien ficelé de Gareth Bale ?

Publié le 25 juillet 2020 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Gareth Bale ne serait plus désiré par Zinedine Zidane. Toutefois, l'attaquant gallois de 31 ans serait bien décidé à donner du fil à retordre au coach du Real Madrid.

Partira, ne partira ? L'avenir de Gareth Bale serait une énigme. Transféré au Real Madrid à l'été 2013, l'international gallois est arrivé comme une star. Après plusieurs saisons de bons et loyaux services, l'ailier de 31 ans s'est peu à peu éteint jusqu'à devenir un indésirable. En fin de contrat en juin 2022, Gareth Bale devrait être poussé vers la sortie par Zinedine Zidane lors du mercato estival. Toutefois, l'ancien de Tottenham ne compterait pas faciliter la tâche du technicien du Real Madrid.

Gareth Bale aurait un plan machiavélique