Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola invité surprise pour cet indésirable de Zidane ?

Publié le 25 juillet 2020 à 10h00 par La rédaction

Écarté des plans de Zinédine Zidane, Dani Ceballos pourrait définitivement quitter le Real Madrid après un prêt plutôt intéressant du côté d’Arsenal. Si les Gunners seraient en pole position dans ce dossier, Manchester City pourrait totalement changer la donne !

« Je me sens très à l'aise dans ce club depuis le début. Les fans m'ont très bien accepté et mes coéquipiers m'ont rendu les choses faciles. Je ne regrette en aucun cas ma décision de venir à Arsenal. Je suis un joueur qui aime être proche des fans. Pour l'instant, je ne pense qu'aux prochains matchs car si nous les remportons, nous avons une chance de nous qualifier pour les compétitions européenne. Après cela, je dois rester calme. Je dois retourner au Real Madrid et ils doivent prendre une décision parce que j'ai un contrat là-bas pour les trois prochaines années. Une fois que je connaîtrai leur décision, je m'assiérai avec ma famille et mes proches pour voir ce qui est le mieux pour moi l'année prochaine. Mais la vérité, c'est que je suis très heureux à Arsenal. » a récemment lancé Dani Ceballos dans une interview pour Sky Sports sur son avenir. Pensionnaire du Real Madrid mais actuellement prêté à Arsenal, le milieu espagnol pourrait effectivement rester en Angleterre la saison prochaine. En plus du grand intérêt des Gunners , un autre cador de la Premier League aurait fait irruption dans ce dossier !

Manchester City dans le coup !