Mercato - Real Madrid : Zidane aurait l’embarras du choix pour cet indésirable !

Publié le 25 juillet 2020 à 7h00 par Th.B.

N’ayant pas su faire son trou cette saison, lui qui avait tant brillé avec l’Eintracht Francfort lors de l’exercice précédent, Luka Jovic pourrait être amené à quitter le Real Madrid lors du mercato. Et les prétendants du Serbe sont légion.

Cette saison, en une vingtaine de rencontres disputées, Luka Jovic n’a trouvé qu’à deux reprises le chemin des filets. Peu, trop peu pour l’international serbe arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort contre un chèque de 60M€. En ce sens, le Real Madrid prévoirait de se séparer de Jovic à l’intersaison via un prêt ou un transfert sec. Les clubs se bousculeraient pour accueillir l’attaquant. En Angleterre, Arsenal et West Ham seraient sur le coup. En France, l’AS Monaco serait partante pour relancer Jovic qui est représenté par Fali Ramadani, agent de Niko Kovac, nouvel entraîneur du club de la Principauté. De quoi permettre à ESPN de faire le lien et de confirmer la tendance : les Monégasques voudraient faire de Luka Jovic leur première grosse recrue estivale. Mais l’AS Monaco devra faire fort.

Le Milan AC déterminé pour Jovic