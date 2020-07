Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce terrible aveu sur l’avenir de Loïc Perrin...

Publié le 25 juillet 2020 à 15h00 par La rédaction

Après la défaite de l’ASSE face au PSG ce vendredi (1-0), Jessy Moulin a clairement laissé entendre que Loïc Perrin ne sera plus un joueur stéphanois la saison prochaine.

« Mon dernier match avec l’ASSE ? C'est possible que cela soit mon dernier match » avait indiqué Loïc Perrin avant la finale de la Coupe de France face au PSG. Le défenseur central voulait mettre fin à son aventure avec l'ASSE de la meilleure des manières, en remportant le trophée. Mais la soirée a tourné au cauchemar pour Loïc Perrin expulsé dès la 31ème minute de jeu après un tacle sur Kylian Mbappé. Le visage désolé et rempli de déception, le joueur de 34 ans a filé au vestiaire. En fin de contrat avec l’ASSE, Loïc Perrin a sûrement disputé le dernier match de sa carrière ce vendredi comme l’a laissé entendre son coéquipier Jessy Moulin.

« Ça fait beaucoup de peine de savoir qu’il ne sera plus à côté de nous dans le vestiaire »