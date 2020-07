Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho tape du poing sur la table pour Kane !

Publié le 25 juillet 2020 à 14h00 par D.M.

Présent en conférence de presse, José Mourinho a indiqué qu’Harry Kane ne sera pas vendu cet été et restera à Tottenham. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid qui aurait coché son nom.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Tottenham, Harry Kane a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois. En effet, plusieurs médias étrangers ont indiqué que le Real Madrid suivait attentivement les prestations de l’attaquant anglais. The Sun indiquait même le 13 juillet dernier qu’Harry Kane voudrait quitter Tottenham afin de rejoindre un club capable de remporter des trophées. Mais ce vendredi, José Mourinho a tenu à mettre les choses au clair. Suite à une discussion avec son président Daniel Lévy, le technicien a assuré qu’Harry Kane restera à Tottenham la saison prochaine et ne sera pas vendu au Real Madrid cet été.

« Nous ne voulons pas vendre nos joueurs importants »