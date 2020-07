Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait un argument à faire valoir pour Mbappé !

Publié le 25 juillet 2020 à 14h45 par Th.B.

Bien qu’il pourrait toucher bien plus qu’au Real Madrid en prolongeant au PSG, Kylian Mbappé parviendrait à pleinement profiter de sa vitrine médiatique à la Casa Blanca.

Avant de signer au PSG en août 2017, Kylian Mbappé aurait pu s’envoler du côté du Real Madrid. En effet, le club merengue avait formulé un réel intérêt pour celui qui allait devenir un an plus tard champion du monde avec l’Équipe de France. Finalement, Mbappé a choisi de rester dans l’Hexagone en prenant le chemin du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, la pépite parisienne de 21 ans aurait révélé à la direction du PSG qu’il voudrait prendre un peu de temps pour réfléchir. C’est du moins l’information qu’ As a communiqué ces dernières heures. Et le média madrilène ne lâche pas l’affaire pour le dossier Mbappé.

Le Real Madrid, une vitrine indéniable pour Mbappé ?