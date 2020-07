Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane prêt pour le grand ménage ?

Publié le 25 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

A l’approche de l’ouverture du mercato, le 4 août prochain, la direction du Real Madrid aurait fait une liste des joueurs susceptibles de quitter le club cet été.

Au vu de l’opération Kylian Mbappé prévue en 2021, le prochain mercato estival du Real Madrid risque d’être très peu mouvementé côté arrivée. Toutefois, pour mettre toutes ses chances de son côté dans la transaction XXL qui attend le club merengue pour la star du PSG, la Casa Blanca pourrait se séparer de nombreux joueurs. Ainsi, 8 joueurs pourraient quitter les rangs de Zinédine Zidane cet été !

Bale, Mariano et James en grande priorité !