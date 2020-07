Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre toujours possible pour Griezmann ?

Publié le 25 juillet 2020 à 17h30 par La rédaction

Régulièrement annoncé sur le départ après une première saison compliquée au FC Barcelone, Antoine Griezmann était au cœur de nombreux débats ces dernières semaines. Après une adaptation difficile au Barça, son avenir semblait remis en cause. Pourtant, les Blaugrana auraient un plan très précis pour l’avenir du Français…

La saison d’Antoine Griezmann n’aura pas été de tout repos. Auteur de 15 buts et 4 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot du FC Barcelone, l’international français n’a pas connu l’adaptation rêvée du côté de la Catalogne. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atlético Madrid contre 120M€, l’attaquant français est pourtant très soutenu par ses coéquipiers et son entraîneur, qui affirment qu’ils continuent de lui faire confiance. Et les dirigeants blaugrana auraient d’ailleurs un plan très clair pour son avenir…

Griezmann intransférable…

Ainsi, comme révélé par Mundo Deportivo , Antoine Griezmann serait tout simplement intransférable cet été. En effet, le Barça souhaiterait à tout prix le conserver, puisqu’il dispose d’un profil jugé intéressant par les dirigeants et le coach barcelonais Quique Setien : celui d’un joueur très mobile, dribbleur et qui effectue sans rechigner les différentes tâches défensives. Dès son arrivée, le Français savait (ou presque) qu’il ne serait pas utilisé à son poste de prédilection, mais plutôt sur un côté. Pas vraiment un numéro 9, mais pas vraiment un ailier non plus, Griezmann a besoin d’espace sur le terrain pour pouvoir s’exprimer. C’est d’ailleurs lors des rencontres où le Barça jouait avec deux attaquants qu’il a signé ses meilleures performances. Son profil atypique serait jugé trop précieux pour tenter de se séparer de lui, d’autant qu’en termes de joueurs dribbleurs, le Barça ne dispose plus de trop d’options sur le front de l’attaque, avec un Ousmane Dembélé trop souvent blessé et un Ansu Fati en pleine progression, mais pas forcément encore prêt pour le haut niveau selon les dirigeants. Griezmann serait donc intransférable, à un détail près…

… sauf en cas de grosse offre