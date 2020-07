Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les 200M€ du recrutement de McCourt font encore parler !

Publié le 25 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a essuyé de nombreuses critiques ces dernières années sur son recrutement, l’entourage de Mohamed Ayachi Ajroudi y va également se son commentaire à ce sujet.

Au moment de racheter à l’OM à Margarita Louis-Dreyfus, en octobre 2016, Frank McCourt avait promis d’investir pas moins de 200M€ dans le recrutement, et le propriétaire américain a tenu parole. Toutefois, une bonne partie de ce recrutement n’a pas forcément été concluant pour l’OM, à l’image de plusieurs éléments comme Kevin Strootman, Kostas Mitroglou ou encore Grégory Sertic. Et le juriste du candidat actuel au rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi, n’a pas manqué d’avancer cet argument vendredi dans un entretien accordé à Foot Mercato.

« Il brûlé 200M€ pour les achats de joueurs »