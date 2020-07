Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Manchester United se jette sur Gabriel !

Publié le 25 juillet 2020 à 10h15 par A.B.

Chaudement courtisé par Naples, Gabriel fait l’objet d’un forcing de dernière minute de la part de Manchester United.

Tandis que le transfert de Victor Osimhen se finalise, avec une officialisation imminente (et un montant total de 80 millions d’euros, comme le10sport.com l’évoquait en exclusivité le 30 juin), le LOSC et Naples avancent également sur le dossier Gabriel. Le défenseur brésilien pourrait suivre le même chemin que Victor Osimhen, avec un transfert à 25 millions d’euros (22 millions d’euros et 3 millions d’euros de bonus). Mais un trouble-fait s’invite dans la partie.

Manchester United tente le tout pour le tout

Comme l’Inter Milan avec Victor Osimhen, Manchester United tente de s’immiscer dans le dossier Gabriel. Selon nos informations, le club de Paul Pogba vient de lancer une offensive très importante pour tenter de détourner le défenseur lillois de sa trajectoire napolitaine. Nos sources indiquent que Naples tient toujours la corde et que le package Osimhen/Gabriel à 105 millions d’euros est toujours la plus forte tendance. Mais Manchester United est là, avec de solides intentions…