Mercato - LOSC : Un joli pactole récupéré grâce à Victor Osimhen !

Publié le 24 juillet 2020 à 18h30 par Bernard Colas

Comme annoncé par le 10 Sport, Victor Osimhen va prendre le chemin de l'Italie en s'engageant en faveur de Naples pour cinq ans. Un dossier qui a traîné en longueur, mais qui va permettre au LOSC de récupérer un joli chèque.

Son arrivée semblait actée depuis un certain temps maintenant, mais le dossier Victor Osimhen a tout de même pris du temps avant d'être bouclé par le Napoli. En effet, dès le 30 juin, le 10 Sport vous révélait en exclusivité l'existence d'un accord entre le club dirigé par Aurelio De Laurentiis et le LOSC pour un transfert avoisinant 80M€, mais l'attaquant de 21 ans a voulu prendre son temps avant de donner son aval à cette opération. En effet, la Premier League était une destination appréciée par le joueur, qui a également changé d'agent entre-temps, de quoi compliquer les négociations. Néanmoins, c'est bien à Naples qu'évoluera Osimhen la saison prochaine, et cela ne fait plus aucun doute.

Osimhen à Naples, plus qu'une question de temps

Alors que de nombreux médias ont indiqué que Victor Osimhen allait prochainement rejoindre le Napoli, Oma Akatugba, un ami journaliste de l'attaquant nigérian, a carrément indiqué ce mercredi que tous les documents étaient déjà signés pour son transfert. « Pour autant que je sache, le contrat d'Osimhen avec Naples est signé, tant en Italie qu'en France. Cela signifie que la dernière étape a également été franchie. Et même les examens médicaux ont déjà eu lieu, bien que beaucoup de gens le nient, mais c'est la vérité. Les émissaires de Naples rendront visite au garçon aujourd'hui (mercredi), qui, avec son agent, participera à une réunion avec le club bleu et les autres parties concernées. De là, ils prendront des photos tous ensemble et seront ensuite prêts à rendre l'accord officiel », expliquait-il à Radio Punto Nuovo . Naples a donc fini par obtenir gain de cause malgré l'intérêt de plusieurs écuries anglaises, dont Liverpool et Tottenham, qui ont fait hésiter Osimhen. De leur côté, les dirigeants lillois n'ont pas hésité une seconde à en croire Franco Iovino. Le membre de l'agence StarFactory , qui s'occupait encore des intérêts de Victor Osimhen il y a quelques semaines, a révélé cette semaine que le LOSC « voulait le vendre uniquement à Naples », et que sa société n'avait donc aucun lien avec le ralentissement des négociations.

Le LOSC pourrait bien récupérer 80M€ au total... avant la vente de Gabriel ?