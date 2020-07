Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal est déjà remis en cause par son propre clan !

Publié le 25 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il pilote depuis plusieurs semaines une grosse offre de rachat de l’OM pour le compte de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal a été pointé du doigt par l’entourage de l’homme d’affaires franco-tunisien.

Depuis maintenant plusieurs semaines, les informations et les sorties médiatiques se multiplient au sujet de la possible vente de l’OM cet été. Le projet, qui est initié par l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi, est porté par Mourad Boudjellal, l’ancien patron du RC Toulon, qui s’est montré extrêmement présent dans les médias. Et au sein même du clan Adjouri, cette insistance de Boudjellal n’est pas passée…

« La médiatisation de cette affaire était une erreur »