Mercato - Barcelone : L'Inter Milan annonce la couleur pour Lionel Messi !

Publié le 25 juillet 2020 à 20h00 par B.C.

Alors que le déménagement de Jorge Messi vers Milan a relancé les rumeurs au sujet de l'avenir de la star du FC Barcelone, Beppe Marotta a mis les choses au clair concernant Lionel Messi.

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Lionel Messi fait l'objet de toutes les rumeurs. Lassé de la mauvaise ambiance au sein du FC Barcelone, l'attaquant argentin songerait à partir à l'issue de la saison 2020-2021, lorsque son contrat prendra fin. Alors qu'une arrivée à l'Inter Milan avait été évoquée il y a peu, le déménagement du père de Messi vers Milan a relancé les rumeurs au sujet de l'avenir de La Pulga , d'autant que les Nerazzurri seraient en mesure de convaincre financièrement la star du Barça de rejoindre Milan.

« Messi ? Ce n'est pas notre but »