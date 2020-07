Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour ce champion du monde, le Barça prépare le terrain

Publié le 25 juillet 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 juillet 2020 à 20h10

Ne faisant plus de Samuel Umtiti une pièce-maîtresse de son effectif, le FC Barcelone préparerait son départ et ne se fermerait aucune porte pour une opération qui pourrait également faire les affaires du principal intéressé en marge de l’Euro en 2021.

On se souvient tous de ce 10 juillet 2018 lorsque d’une tête bien boxée à la réception d’un corner tiré par Antoine Griezmann, Samuel Umtiti donnait l’avantage à l’Équipe de France face à la Belgique avant de casser sa fameuse démarche. La suite on la connaît, les Bleus validaient leur billet pour la finale et après avoir surclassés la Croatie (4-2), s’asseyaient sur le toit du monde en Russie. Fort de son succès, Samuel Umtiti retournait avec Ousmane Dembélé au FC Barcelone en champion du monde cet été là. Néanmoins, pour participer au Mondial, le défenseur central a dû prendre des risques avec son genou qui n’a pas tenu à son retour. Des déboires physiques s’en sont suivis et lui ont fait perdre sa place de titulaire aux côtés de Gerard Piqué. Clément Lenglet en a profité. Refusant continuellement de se faire opérer, Umtiti peut à tout moment se blesser à nouveau, en témoigne son dernier pépin physique en ce début de mois de juillet. Le FC Barcelone, comme l’a récemment assuré SPORT , compterait se séparer de son champion du monde cet été. Le Napoli serait intéressé par le profil d’Umtiti, au même titre que la Lazio Rome, mais le défenseur du Barça n’aurait pas seulement la cote en Italie.

L’OM et l’OL auraient ouvert le dossier Umtiti !

Samuel Umtiti, malgré l’incertitude qui règne autour de son physique depuis sa première blessure en septembre 2018, semble conserver une très belle cote sur le marché des transferts. En attestent les multiples contacts entre le FC Barcelone et certains clubs intéressés par le champion du monde. Avant sa dernière blessure au genou début juillet, l’OM, l’OL et le Stade Rennais seraient venus à la pêche aux informations pour une éventuelle opération selon Mundo Deportivo . Après avoir fait ses classes à l’OL, Umtiti pourrait donc revenir en Ligue 1. Cependant, hormis sa belle cote en France, le joueur aurait du succès en Angleterre. West Ham, Everton ainsi qu’Arsenal auraient également demandé certaines informations dans le cadre d’un deal pour le mercato estival. Samuel Umtiti semble donc avoir l’embarras du choix pour son avenir, mais il aurait déjà arrêté sa décision : continuer au Barça où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023 et d’une clause libératoire de 500M€. Cependant, après avoir perdu sa place au FC Barcelone, même s’il revient bien sous Quique Setién, Samuel Umtiti pourrait perdre la sienne en Équipe de France. Et à un an de l’Euro, le Barça compterait utiliser cet argument à son avantage.

L’Euro pour relancer le dossier Umtiti