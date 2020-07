Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre de Zidane sort du silence pour Gareth Bale !

Publié le 25 juillet 2020 à 19h00 par La rédaction

Toni Kroos s’est confié sur la situation difficile que vit Gareth Bale, très peu utilisé par Zinedine Zidane au Real Madrid.

Il est complètement délaissé au Real Madrid. En effet, Gareth Bale dispose d’un temps de jeu très pauvre cette saison. L’entraîneur madrilène Zinedine Zidane ne semble plus trop compter sur l’attaquant gallois et lui fait comprendre en le laissant sur le banc. Cependant, l’ancien joueur de Tottenham compterait rester au Real Madrid jusqu’à la fin de son contrat, soit jusqu’en juin 2022. Et ses coéquipiers à la Casa Blanca semblent également touchés par sa situation. Récemment, un cadre du vestiaire s’est prononcé sur la situation de Gareth Bale…

« La situation n'est satisfaisante pour personne »