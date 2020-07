Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Atal, Camavinga... Zidane a les pleins pouvoirs cet été !

Publié le 25 juillet 2020 à 18h30 par B.C. mis à jour le 25 juillet 2020 à 18h35

Vainqueur de la Liga, le Real Madrid devrait se montrer discret durant le mercato cet été. Malgré tout, le club espagnol prévoit quelques changements, et c'est Zinedine Zidane qui devrait avoir le dernier mot dans tous les dossiers.

Alors que son avenir paraissait déjà incertain il y a quelques mois lorsque le Real Madrid enchaînait les résultats décevants, Zinedine Zidane est parvenu à inverser la tendance en permettant au club espagnol de décrocher la Liga. Un onzième trophée pour Zidane qui fait du bien au Français, sous contrat jusqu'en juin 2022, même si ce dernier s'est montré énigmatique au sujet de son avenir en conférence de presse il y a quelques jours : « Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. J’ai un contrat et je suis heureux et tranquille avec ce que j’ai. Mais je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir ». Malgré tout, c'est bien sur le banc du Real Madrid que sera assis Zidane en septembre pour la reprise de la saison, et avec une équipe qu'il aura choisie.

Pérez laisse les rênes à Zidane

Sport l'assure en effet ce samedi, Florentino Pérez devrait laisser Zinedine Zidane s'occuper du mercato estival cette année en raison de la situation particulière due à la pandémie de coronavirus. Le média espagnol explique que le président merengue ferait entièrement confiance au Français qui aura donc les cartes en main cet été pour renforcer son groupe. Pas de grands changements attendus vu le contexte, permettant à Zidane de conserver ses cadres, mais comme indiqué précédemment par Marca , la priorité serait la vente de plusieurs indésirables qui n'entre pas dans les plans du champion du monde 1998. Après le départ d'Achraf Akimi vers l'Inter Milan pour 40M€, James Rodriguez, Gareth Bale, Javi Sánchez, Luka Jovic, Óscar Rodríguez, Dani Ceballos ou encore Jesus Vallejo pourraient être pousser vers la sortie, même s'il ne sera pas simple de trouver un point de chute à tout le monde. Gareth Bale se verrait notamment dans la capitale espagnole la saison prochaine, au grand dam de Zinedine Zidane.

Camavinga, Atal, Zaniolo... Vers qui se tournera Zidane ?