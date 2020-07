Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça veut se débarrasser de ce champion du monde !

Publié le 24 juillet 2020 à 5h30 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité au FC Barcelone, Samuel Umtiti serait poussé vers la sortie cet été. Et une destination se préciserait pour le champion du monde tricolore.

Pour remporter le Mondial avec l’Équipe de France, Samuel Umtiti a mis en péril sa propre carrière alors qu’il était seulement âgé de 25 ans en 2018, moment du sacre des Bleus en Russie. En effet, afin de pouvoir disputer la Coupe du monde, le défenseur du FC Barcelone a refusé de se faire opérer pour pouvoir participer à cette grande fête du football. Résultat, à son retour au Barça , Umtiti s’est blessé au genou et connaît depuis de gros problèmes physiques. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Umtiti ne serait désormais plus désiré par le club blaugrana et un transfert cet été serait escompté dans les bureaux du FC Barcelone.

Umtiti plus désiré au Barça, direction le Napoli ?