Mercato - OM : Villas-Boas espère déjà une recrue à 14M€ !

Publié le 24 juillet 2020 à 4h00 par T.M.

C’est officiel, l’OM a réussi à se faire prêter Leonardo Balerdi par le Borussia Dortmund. Et du côté d’André Villas-Boas, on espère déjà que les Phocéens lèveront l’option d’achat prévue pour le défenseur central argentin.

Malgré la situation financière actuelle du club, l’OM est très actif sur le marché des transferts. André Villas-Boas peut ainsi déjà compter deux renforts avec Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Ce mardi, l’international argentin a officiellement été prêté par le Borussia Dortmund, qui a d’ailleurs inclus une option d’achat, qui serait fixée à 14M€. A la recherche d’un renfort en défense centrale, Villas-Boas a donc vu son souhait être exaucé avec l’arrivée du joueur de 21 ans, qu’il suivait d’ailleurs déjà depuis plusieurs mois. Pour cette saison, Balerdi défendra donc les couleurs de l’OM, une aventure que l’entraîneur marseillais espère bien voir durer plus longtemps que cela.

Villas-Boas veut déjà conserver Balerdi !