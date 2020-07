Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas songerait… à Samuel Umtiti !

Publié le 25 juillet 2020 à 17h45 par Th.B.

Devenu indésirable du côté du FC Barcelone à cause de ses problèmes physiques, Samuel Umtiti est amené à aller voir ailleurs cet été. Et l’OM serait venu à la pêche aux renseignements.

Il y a un peu plus de deux ans, Samuel Umtiti cassait la démarche après son but face à la Belgique en demi-finale de Coupe du monde (1-0). On était alors bien loin de penser que le futur champion du monde allait connaître des mois bien plus difficiles. Blessé au genou suite au Mondial, Umtiti a perdu sa place de titulaire au profit de Clément Lenglet au FC Barcelone et n’a jamais retrouvé sa forme d’antan. Prolongé en juin 2018, Umtiti ne serait plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, et cela donnerait des idées… à l’OM !

Des discussions pour Umtiti ?