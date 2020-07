Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Angel Di Maria ?

Publié le 25 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que le contrat d'Angel Di Maria prendra fin en juin 2021, Leonardo va rapidement devoir trancher pour l'avenir de l'international argentin, qui serait dans le viseur du FC Barcelone. Selon vous, que doit décider le directeur sportif du PSG ?

À 32 ans, Angel Di Maria est toujours en forme et apparaît comme un titulaire indiscutable dans l'équipe de Thomas Tuchel. Malgré les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé en 2017, l'international argentin est parvenu à conserver une place importante au PSG et se montre décisif. Cette saison, l'attaquant a inscrit 11 buts et délivré 21 passes décisives en 37 apparitions. Pas de quoi inciter le club de la capitale à se séparer de son joueur, et pourtant. La situation contractuelle d'Angel Di Maria va amener Leonardo à prendre une décision importante.

Un gros dilemme se présente pour Di Maria