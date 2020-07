Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas confirme la tendance pour le nouveau «head of football» !

Publié le 25 juillet 2020 à 19h45 par La rédaction

Annoncé de plus en plus proche de l’OM, Pablo Longoria pourrait bien devenir le prochain « head of football » du club phocéen. Et André Villas-Boas s’est prononcé sur la potentielle arrivée de l’Espagnol…

L’OM tient peut-être son prochain « head of football ». Casté par l’agence CAA et et Base Agency pour la direction du club phocéen, Pablo Longoria aurait passé plusieurs entretiens plutôt concluants avec Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. André Villas-Boas, orphelin de son ami Andoni Zubizarreta, parti en mai dernier, s’est exprimé concernant la potentielle arrivée de l’Espagnol sur la Canebière…

« Je sais qu'il est proche de l'OM »