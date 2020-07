Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des complications à prévoir pour cette nouvelle piste de Leonardo ?

Publié le 25 juillet 2020 à 19h15 par Th.B.

Jeune attaquant brésilien du Hertha Berlin, Matheus Cunha (21 ans) intéresserait particulièrement le PSG. Mais le club de la capitale va devoir se frotter à un club qu’il connaît bien. Explications.

Certes, Leonardo a déjà définitivement recruté Mauro Icardi après s’être mis d’accord fin mai avec l’Inter, et a prolongé les contrats de Layvin Kurzawa et de Presnel Kimpembe jusqu’en juin 2024. Cependant, le directeur sportif parisien a encore du pain sur la planche. En effet, en plus de recrues attendues en défense, à droite et dans la charnière centrale, il va falloir recruter au milieu de terrain et devant. En effet, le PSG va perdre Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting la saison prochaine, de quoi considérablement limiter les options de Thomas Tuchel en attaque. Pour remédier à cette situation, le PSG pourrait se lancer sur les traces d’une pépite brésilienne : Matheus Cunha.

L’Inter également dans le coup pour Matheus Cunha, mais…