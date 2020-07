Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans du Qatar remis en cause ?

Publié le 26 juillet 2020 à 0h15 par D.M.

Les propriétaires qataris du PSG veulent mettre la main sur Ismaël Bennacer qui évolue au Milan AC. Mais Chelsea aurait également coché son nom et aurait l’intention de procéder à un échange afin d’arriver à ses fins.

L’une des priorités de ce mercato estival pour le PSG est de recruter un milieu de terrain et renforcer l’entrejeu. Comme annoncé par le 10 Sport, Leonardo privilégie plutôt les pistes menant à Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Lorenzo Pellegrini (AS Roma). Du côté du Qatar, on préfère le profil d'Ismaël Bennacer qui fait les beaux jours du Milan AC. Mais ce dossier s’annonce compliqué pour le PSG qui doit faire face à l’envie du club italien de conserver son joueur, mais aussi à la concurrence de Manchester City. Comme annoncé par le 10 Sport, Riyad Mahrez tente de convaincre son partenaire en sélection Ismaël Bennacer de rejoindre les Citizens . Et les complications s’enchaînent pour le club parisien puisqu’une nouvelle équipe pourrait s'immiscer dans ce dossier.

Un échange Jorginho/Bennacer en préparation ?