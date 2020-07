Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va passer à côté du «nouveau Cristiano Ronaldo»

Publié le 25 juillet 2020 à 22h00 par Th.B.

Pépite du centre de formation du Sporting Lisbonne comme l'a été Cristiano Ronaldo avant lui, Joelson Fernandes est considéré comme étant son digne héritier. Pisté par le FC Barcelone, le club blaugrana n'aurait aucune chance de le recruter.

Ayant été formé au Sporting Lisbonne comme un certain Cristiano Ronaldo, Joelson Fernandes (17 ans) figurerait dans le viseur de bien des clubs européens. Le FC Barcelone serait l’un d’eux. Néanmoins, la Juventus et Arsenal seraient également intéressés par l’attaquant du club lisboète. Les Gunners semblaient avoir récemment pris l’avantage dans ce dossier et une réunion à Lisbonne entre les dirigeants d’Arsenal et du Sporting était censée avoir lieu en début de semaine prochaine. Il n’en serait cependant plus rien désormais. De quoi faire les affaires du FC Barcelone ? Pas vraiment.

Joelson Fernandes proche de signer… un nouveau contrat !