Mercato - PSG : Une grosse opportunité pourrait se présenter dans le dossier Todibo !

Publié le 25 juillet 2020 à 0h45 par La rédaction

Alors que Thiago Silva et Tanguy Kouassi ne seront plus au PSG la saison prochaine, Leonardo pourrait chercher à recruter un nouveau défenseur central cet été. Et une très grosse opportunité pourrait se présenter dans le dossier Todibo…

Le grand chantier de l’été pourrait se jouer en défense pour Leonardo. Maintenant que Tanguy Kouassi a officiellement signé au Bayern Munich et que Thiago Silva a annoncé son départ du PSG, le Brésilien aura fort à faire lors du mercato, afin de trouver des remplaçants. Comme vous l'a indiqué le 10 Sport, le profil de Jean-Clair Todibo est apprécié dans la capitale, alors que ce dernier serait toujours sur le départ du Barça, après une demi-saison réussie en prêt à Schalke 04. Et le PSG pourrait bénéficier d’une très grosse opportunité…

Le Barça contraint de baisser le prix de Todibo ?