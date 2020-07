Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive à 25 M€ pour Jérémie Boga ?

Publié le 24 juillet 2020 à 23h15 par La rédaction

Sur les tablettes de l’OM, Jérémie Boga pourrait bien rester en Serie A car Naples aurait décidé de passer la seconde afin de recruter le milieu offensif de Sassuolo.

En quête de renforts offensifs, l’OM multiplierait les pistes offensives pour renforcer son attaque. Parmi elles, la piste menant à Jérémie Boga a été activée par André Villas-Boas comme révélé en exclusivité le 30 juin dernier. Un profil apprécié par l'entraîneur portugais qui va devoir attendre des ventes au sein de l’OM avant d’envisager une possible offensive. Malheureusement, le club phocéen n’est pas seul sur le dossier car Naples est aussi sur le coup comme nous l’avions évoqué. L'intérêt du club italien pour Jérémie Boga serait beaucoup plus pressant puisque le Napoli figure en pole position afin de recruter le joueur. Des négociations entre l'entourage de joueur et le club ont même débuté ces dernières semaines. Une tendance qui se confirmerait avec l’offensive de Naples dans le dossier…

Naples aurait proposé 25 M€

En effet, comme le révèle le journaliste Abdellah Boulma, Naples aurait formulé une offre de 25M€ à Sassuolo afin de recruter Jérémie Boga. Toutefois, cette proposition ne devrait pas satisfaire le club italien qui en demanderait 35M€ d'après les précédentes révélations de Sky Germany . Reste à voir si Naples va s’aligner sur cette indemnité de transfert exigée par Sassuolo après avoir dépensé plus de 60 M€ sur Victor Osimhen.