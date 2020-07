Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas mal embarqué dans ce dossier à 35M€ ?

Publié le 21 juillet 2020 à 15h15 par La rédaction

Selon nos informations, l’OM suit attentivement la situation de Jérémie Boga. Mais la concurrence est forte dans ce dossier et Sassuolo demanderait près de 35M€ pour le laisser filer cet été.

« Est-ce que je pense à l’OM parfois ? C’est vrai que depuis tout petit, Marseille c’est un club qui me fait rêver. Je suis né à Marseille. Tout jeune qui est né à Marseille rêve de jouer à l’OM » indiquait en juin dernier Jérémie Boga. Né à Marseille, le joueur a pris très tôt la direction de l’Angleterre et de Chelsea, laissant de côté ses rêves. Mais comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 30 juin dernier, l’OM reste attentif à la situation de Jérémie Boga, aujourd’hui à Sassuolo, et pourrait passer à l’offensive cet été s’il parvient à renflouer ses caisses. Mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Une concurrence XXL dans le dossier Boga