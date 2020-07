Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme décisif dans le dossier Todibo ?

Publié le 25 juillet 2020 à 21h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Leonardo aurait activé la piste menant à Jean-Clair Todibo. Toutefois, le Milan AC, qui aurait coché le nom du défenseur du Barça il y a plusieurs mois, pourrait jouer un très vilain tour au directeur sportif du PSG.

Alors que le contrat de Thiago Silva a expiré le 30 juin, Leonardo a décidé de le prolonger de deux mois seulement. Ainsi, O Monstro poursuivra la saison européenne avec le PSG, mais à la fin de la campagne de Ligue des Champions, il prendra le large et mettra fin à huit ans de bons et loyaux services. Pour remplacer son capitaine, Leonardo aurait plusieurs cibles, dont Milan Skriniar et Kalidou Koulibaly. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG pourrait même piocher au FC Barcelone pour remplacer numériquement Thiago Silva. En effet, l'Italo-brésilien aurait profité d'une réunion avec l'agent de Jean-Clair Todibo pour se renseigner sur sa situation. Toutefois, Leonardo pourrait être contrarié par une vieille connaissance sur ce dossier : le Milan AC.

Le Milan AC prêt à relancer le dossier Todibo ?