EXCLU - Mercato - OM : Le point sur le dossier Kenny Lala

Publié le 25 juillet 2020 à 18h15 par La rédaction

A un an de la fin de son contrat, Kenny Lala serait sur les tablettes de l’OM. Voici nos informations sur le dossier.

Dans la perspective d’un possible départ de Bouna Sarr, qui dispose de touches en Angleterre comme en Espagne, l’OM songerait à plusieurs profils et notamment un en Ligue 1 : Kenny Lala. Selon les informations de Foot Mercato , les Marseillais lorgneraient sur le latéral droit du Racing Club de Strasbourg. Après renseignement pris, l’OM n’a rien entrepris auprès du joueur, de son entourage comme du club alsacien. Aucune démarche. En revanche, il est exact d’affirmer qu’André Villas-Boas apprécie son profil. Même s’il n’a rien entrepris de concret pour ce dossier.

Augsbourg vient de se renseigner

A un an de la fin de son contrat, Kenny Lala envisage d’aller au bout de son bail avec le Racing Club de Strasbourg. Mais un départ cet été n’est pas à exclure si l’écurie alsacienne reçoit une très belle offre. De l’Allemagne, par exemple ? Selon nos informations, Augsbourg vient de prendre des renseignements sur la situation du joueur et les intentions de Strasbourg. Comme l’OM, aucune offre à l’heure actuelle mais un intérêt certain.