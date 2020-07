Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait activé une piste colossale au Barça !

Publié le 25 juillet 2020 à 11h45 par D.M.

Marc-André ter Stegen n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Une situation qui pousse certaines équipes à s'intéresser au portier à l'instar du Bayern Munich, Chelsea ou encore le PSG.

A l’occasion du dernier mercato estival, le PSG accueillait Keylor Navas, mais aussi Sergio Rico au poste de gardien de but. Le premier sortait de plusieurs années victorieuses au Real Madrid, tandis que le second arrivait en prêt en provenance du FC Séville. Malgré l’arrivée des deux gardiens, Leonardo s’est dernièrement penché sur le recrutement d’un portier et aurait surveillé plusieurs profils à l‘instar de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) ou encore André Onana (Ajax), mais ces deux dossiers sont mal engagés. Ainsi, le directeur sportif du PSG continuerait d’explorer le marché et aurait coché le nom d'un cadre du vestiaire du FC Barcelone et l’un des meilleurs portiers du monde.

Leonardo surveille Ter Stegen