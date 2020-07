Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent de taille pour cette piste de Ligue 1 ?

Publié le 25 juillet 2020 à 1h15 par Th.B.

Toujours intéressé par l’option Gabriel dans l’optique de dénicher un successeur à Thiago Silva sur le marché des transferts, Leonardo verrait Manchester United devenir une sérieuse menace pour le PSG dans ce dossier.

En février dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG avait coché le nom de Gabriel, défenseur de 22 ans du LOSC, pour éventuellement succéder à Thiago Silva. Pour le moment, le capitaine du PSG n’a toujours pas signé une prolongation de contrat et a fait ses adieux au public du Parc des princes mardi lors de la victoire du club de la capitale face au Celtic Glasgow (4-0). Ces derniers temps, la piste Gabriel a repris du poids au PSG selon Sky Sports qui assurait récemment que Leonardo suivant l’évolution de cette situation. Le Napoli semble bien parti pour le recruter, mais il ne faudrait pas passer sous silence la présence de Manchester United dans cette opération.

Manchester United pour dynamiter le dossier Gabriel