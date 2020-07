Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi libéré par un départ colossal ?

Publié le 25 juillet 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Edinson Cavani ayant quitté le PSG depuis le début du mois de juillet, ce départ pourrait définitivement libérer Mauro Icardi comme l’explique cet ancien attaquant parisien.

C’est officiel depuis le 1er juillet dernier : Edinson Cavani n’est plus un joueur du PSG. Le buteur uruguayen est arrivé au terme de son contrat après sept ans de bons et loyaux services dans la capitale, et il a donc décidé de changer d’air. Forcément une grosse perte pour le PSG, qui a néanmoins de quoi se consoler avec le recrutement définitif de Mauro Icardi. Et d’ailleurs, comme l’a expliqué l’ancien attaquant parisien Pierre-Alain Frau dans les colonnes de L’Equipe , ce départ de Cavani pourrait libérer Icardi.

« Le départ de Cavani peut le libérer »