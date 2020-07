Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pourquoi Zidane ne peut rien faire pour Sancho !

Publié le 25 juillet 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane apprécie le profil de Jadon Sancho qu’il aimerait recruter au Real Madrid. Mais le club merengue ne pourrait d’une part pas aligner une indemnité de transfert conséquente sur la table et n’aurait d’autre part, pas les faveurs de l’international anglais.

Après avoir été l’une des révélations de la saison dernière en Bundesliga, ce qui lui a valu d’obtenir le statut d’international à tout juste 19 ans, Jadon Sancho (20 ans) a confirmé lors de cet exercice avec le Borussia Dortmund. 17 buts pour 16 passes décisives, voici le bilan de l’international anglais avec le BvB . Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club de la Ruhr, Sancho ne devrait pas honorer son bail jusqu’à son terme. D’une part parce que sa cote sur le marché est conséquente. Il y a quelques mois, le PSG aurait coché son nom dans sa short-list, selon ESPN . Désormais, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 juin dernier, le Real Madrid est également sur les rangs. Entraîneur du club merengue, Zinedine Zidane a des vues sur la jeune pépite anglaise, au même titre que Kai Havertz et d’Eduardo Camavinga. D’après The Athletic , le Real Madrid conserverait ses chances dans le dossier Sancho pour une raison précise. Certes intéressé par le joueur, Manchester United refuserait de s’aligner sur les demandes du Borussia Dortmund et aurait activé la piste Kingsley Coman en tant qu’alternative. De quoi sérieusement faire les affaires du Real Madrid ? Pas spécialement.

Coman, une alternative peu crédible au dossier Sancho pour United ?

ESPN confirme la tendance en assurant que Kingsley Coman serait une option prise en considération par Manchester United en cas d’échec dans le dossier Jadon Sancho. Les Red Devils estimeraient que le prix réclamé par le Borussia Dortmund pour l’Anglais, à savoir 132M€, serait bien trop élevé en cette réalité économique actuelle à cause du Covid-19. Manchester United serait cependant prêt à faire un effort en proposant 90M€. En cas d’échec, le dossier Coman ne serait pas forcément plus facile pour Manchester United. En effet, le Bayern Munich, toujours selon ESPN , ne serait pas ouvert à un prêt de l’international français. C’est du moins le sentiment qui règnerait dans les bureaux de la direction de Manchester. Seulement un transfert sec serait pris en considération. Néanmoins, le Bayern Munich n’aurait nullement l’intention de perdre le « top player » qu’est Coman selon Sky Deutschland . De quoi forcer Manchester United à tenter le tout pour le tout avec Jadon Sancho et d’ainsi faire de l’ombre au Real Madrid de Zinedine Zidane. Mais le club merengue aurait-il seulement une véritable chance pour l’international anglais ?

