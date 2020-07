Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga a déjà réglé son arrivée au Real Madrid !

Publié le 25 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, Eduardo Camavinga est annoncé dans le viseur du Real Madrid. Et il semble déjà acté que le joueur de Rennes rejoindra prochainement les Merengue.

A 17 ans, Eduardo Camavinga a émerveillé tout le monde avec Rennes lors de cette saison, y compris les plus grands clubs européens. C’est notamment le cas du Real Madrid, qui se met à rêver d’une arrivée du milieu de terrain à l’avenir. Un dossier qui s’annonce toutefois compliqué pour Zinedine Zidane et Florentino Pérez tant les Bretons n’entendent pas lâcher leur crack. Pierre Holveck, président de Rennes, expliquait ainsi dernièrement au sujet de Camavinga : « Notre souhait le plus fort, c'est qu'il reste et c'est ce qui est envisagé par son entourage également ».

Un renfort déjà acté ?