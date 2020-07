Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès dézingue Mohamed Ayachi Ajroudi !

Publié le 25 juillet 2020 à 1h45 par La rédaction

La communication de Mohamed Ayachi Ajroudi concernant le rachat de l’OM est de plus en plus incompréhensible aux yeux de certaines personnes. Une incompréhension qui exaspère Pierre Ménès qui a dézingué l’homme d'affaires franco-tunisien.

Le feuilleton concernant la vente de l’OM n’en finit plus. Porteurs d’un projet de rachat, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi étonnent avec une omniprésence dans les médias qui sort des sentiers battus. Dernier épisode en date, l’homme d'affaires franco-tunisien a décidé de lancer un appel du pied à Bernard Tapie pour retrouver à ses côtés une opinion populaire dans le but de convaincre Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud de céder l’OM. Une proposition qui a été vivement refusée par le principal concerné : « la réponse est claire, je ne suis ni concerné, ni intéressé, ni même en état pour être en quoi que ce soit mêlé aux projets actuels ou futurs relatifs à l’OM. (...) Je souhaite que tout ce vacarme sur ce sujet s’arrête ». Un nouveau coup dur pour Mohamed Ayachi Ajroudi qui a beaucoup fait réagir les observateurs du football. Parmi eux, Pierre Ménès n’a pas hésité à dézinguer l’homme d'affaires franco-tunisien…

« Le mec ne doute de rien et n’a aucune limite »