EXCLU - Mercato - ASSE : La Ligue 1 craque pour Fofana

Publié le 25 juillet 2020 à 8h45 par A.B.

Chaudement courtisé par le Milan AC et Leicester, Wesley Fofana est également très suivi par plusieurs clubs français.

Auteur d’un match sensationnel contre le PSG, en finale de la Coupe de France (1-0), Wesley Fofana a fait très forte impression. Une piqûre de rappel sur l’étendue de son talent comme de son potentiel, lui qui n’a que 19 ans. Un joueur très courtisé en ce mercato estival. Comme révélé par le10sport.com, le Milan AC et Leicester sont très chauds sur lui. Les Milanais ont d’ailleurs déjà transmis une offre à l’ASSE, un montant de 14 millions d’euros. Les Verts en veulent au moins 20 millions d’euros. Et le clan Fofana est quasiment d’accord avec le Milan AC sur les bases d’un possible contrat. Un dossier bien avancé du côté de l’Italie, et très surveillé par Leicester.

Monaco, Lyon et Rennes le suivent

Mais d’après nos sources, en France, plusieurs écuries aspirent à ne pas laisser partir cet espoir du football français. L’AS Monaco, qui lorgnait déjà sur Fofana avant qu’il ne rejoigne l’ASSE, est positionnée. Si le club de la Principauté parvient à bien vendre Benoît Badiashile (courtisé en Angleterre), Wesley Fofana serait une option pour prendre sa succession. Lyon et Rennes aussi, seraient récemment venus aux renseignements récemment.