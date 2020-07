Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sandro Tonali face à un choix cornélien pour son avenir ?

Publié le 25 juillet 2020 à 0h15 par Th.B.

Piste du PSG depuis le retour de Leonardo à la tête de la direction sportive du club de la capitale, Sandro Tonali semble destiner à rejoindre l’une des deux équipes de Milan. Néanmoins, son coeur balancerait pour la formation qui n’est pas la mieux placée pour l’accueillir.

De retour aux commandes de la direction sportive du PSG en juin 2019, six ans après avoir quitté son poste de directeur sportif, Leonardo aurait directement coché les noms de Sergej Milinkovic-Savic et de Sandro Tonali dans sa liste prioritaire. Le premier semble toujours être une piste chaude du Brésilien quand l’autre est promis à l’Inter, comme le10sport.com vous le révélait le 16 mai dernier en exclusivité. Cependant, le Milan AC ne se retirerait pas pour autant de la course à la signature de Tonali. Le jeune international italien de 20 ans évoluant à Brescia aurait le Milan AC dans sa ligne de mire, le club qu’il affectionne.

« Il aimerait jouer au Milan AC, l’équipe qu’il supporte »