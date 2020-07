Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette ancienne pépite du Barça ne regrette pas son départ !

Publié le 25 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

Ancien joueur du FC Barcelone, Carles Pérez évolue aujourd’hui à l’AS Roma. Le joueur espagnol livre des performances de plus en plus intéressantes et après avoir marqué son premier but avec le club italien, il semble croire que son départ du Barça a été le meilleur choix.

Formé à La Masia, centre de formation du FC Barcelone, Carles Pérez a quitté le club catalan pour l’AS Roma cette saison dans le cadre d’un prêt. Après des performances très intéressantes, le club italien a levé l’option d’achat de 11M€. L’ailier espagnol semble en effet prendre une importance de plus en plus grande dans le système de Paulo Fonseca et cette semaine, il a ouvert son compteur lors de la victoire face à la SPAL (6-1). L’ancien joueur du FC Barcelone a justifié son départ.

« Je suis sûr d'avoir pris la bonne décision »