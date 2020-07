Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un club prêt à dépouiller l’effectif de Zidane ?

Alors qu’un grand ménage semble être en préparation du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane a déjà ciblé les profils qu’il souhaiterait laisser partir cet été afin de libérer de l’argent et de la place dans son effectif. Et un club serait prêt à dépouiller les Merengue…

Zinedine Zidane pourrait rapidement réussir à faire partir une bonne partie de ses indésirables cet été. Désireux d'alléger la masse salariale et de libérer de la place dans son effectif afin de préparer correctement son mercato, le coach français du Real Madrid aurait placé des joueurs tels que Mariano Diaz, Brahim Diaz, Borja Mayoral, Reinier ou encore Alvaro Odriozola sur la liste des départs en vue de la saison prochaine. Et un club tout proche de la Casa Blanca pourrait décider de rafler la mise…

Getafe en pince pour Mayoral, Odriozola, Brahim et Reinier