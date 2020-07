Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier annonce une nouvelle recrue !

Publié le 25 juillet 2020 à 22h10 par B.C.

Christophe Galtier a confirmé ce samedi que Burak Yilmaz (35 ans) allait prochainement rejoindre le LOSC.