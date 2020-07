Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La fin du feuilleton Ruffier sur le point d’être connue ?

Publié le 25 juillet 2020 à 20h45 par Th.B.

Après une réunion avec ses dirigeants en milieu de semaine, Stéphane Ruffier va savoir de quoi son avenir sera fait en début de semaine prochaine, lui qui semble être en passe d’être licencié.

Le 13 juillet dernier, Stéphane Ruffier a été à titre conservatoire mis à pied par la direction de l’ASSE après avoir été écarté du groupe de Claude Puel depuis la fin février. La cause ? Un retard à l’entraînement et un refus de prendre part à une opposition à 7 contre 7. Jeudi, L’Équipe révélait qu’une entrevue avait eu lieu lors de la journée de mercredi au cours de laquelle Xavier Thuilot, directeur général des services de l’ASSE, aurait reproché ces deux choses au gardien stéphanois. Une lettre était supposée lui être envoyée dans les 48h. Et ce serait chose faite.

Lundi, le dossier Ruffier connaîtra son épilogue !