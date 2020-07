Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Plus qu’une question d’heures pour Stéphane Ruffier ?

Publié le 23 juillet 2020 à 16h15 par Th.B.

Écarté du groupe stéphanois depuis de longues semaines désormais, Stéphane Ruffier pourrait recevoir sa lettre de licenciement au cours des prochaines heures. Une décision est attendue très rapidement.

En février dernier, Claude Puel décidait d’écarter Stéphane Ruffier, poids lourd du vestiaire et du club stéphanois, sans réelle explication. De quoi pousser l’agent du gardien Patrick Glanz à monter au créneau et à s’en prendre à l’entraîneur de l’ASSE pour sa décision surprenante. Depuis, la situation n’a pas changé pour Ruffier. Selon l’ AFP , le portier des Verts devrait avoir connaissance du verdict final de son club qui l’a récemment mis à pied « en début de semaine prochaine » . Voici le message qu’une source proche du dossier aurait fait passer à l’agence. Néanmoins, Ruffier serait susceptible d’être fixé bien plus rapidement.

Une décision dans les prochaines 48H, vers un licenciement ?