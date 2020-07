Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aréola y voit plus clair pour son avenir !

Publié le 25 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

Alphonse Aréola ne serait certes plus désiré au PSG alors que son prêt va arriver à expiration au Real Madrid. Cependant, le champion du monde tricolore pourrait mettre le cap sur Londres.

Ne disposant pas d’un statut de titulaire indiscutable la saison passée lors de laquelle il se partageait les buts parisiens avec Gianluigi Buffon, Alphonse Aréola a été prêté au Real Madrid. Cependant, et ce bien que lors du début de saison Thibaut Courtois ne montrait pas son meilleur visage, le portier belge de la Casa Blanca a été l’un des hommes forts de la saison madrilène. Le prêt d’Alphonse Aréola, à cause du Covid-19, a été rallongé jusqu’à la fin de la saison, mais ne devrait pas déboucher sur un bail pour une période plus conséquente. Mais l’avenir d’Aréola pourrait désormais s’écrire du côté de Londres.

Des discussions avec Arsenal