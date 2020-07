Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un forcing de Lionel Messi en coulisses pour… Marcelo Bielsa ?

Publié le 26 juillet 2020 à 8h30 par T.M.

Au moment où le FC Barcelone s’activerait pour trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, Lionel Messi aurait soufflé le nom de Marcelo Bielsa à sa direction.

Pour Quique Setien, l’aventure au FC Barcelone touche déjà à sa fin. Arrivé en janvier dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde, l’Espagnol n’a pas réussi à convaincre sur le banc blaugrana. Actuellement sous pression, il ne verrait son poste ne tenir qu’à un fil. Alors que Setien devrait finalement bien finir la saison sur le banc du Barça lors de la Ligue des Champions, il devrait ensuite céder sa place. Mais à qui ? Alors que le rêve se nomme Xavi, cette option apparait compliquée dans l’immédiat. Le nom de Laurent Blanc a aussi été évoqué, mais à Barcelone, on a rapidement démenti cette possibilité. Et dans cette question d’un nouvel entraîneur, c’est peut-être Lionel Messi qui pourrait avoir la réponse.

L’option Marcelo Bielsa ?