Mercato - PSG : Une ouverture pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 26 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

Antonio Conte jugera les prestations de Milan Skriniar lors des dernières rencontres de la saison avant de prendre une décision sur l’avenir du Slovaque, toujours pisté par le PSG.

Une page va se tourner au Paris Saint-Germain. Thiago Silva quittera le club dans quelques semaines après plusieurs années de bons et loyaux services dans le club de la capitale. En coulisses, Leonardo s’activerait pour trouver et recruter un autre défenseur central dans l’optique de pallier le départ du Brésilien. Et un nom a été évoqué ces derniers jours. Milan Skriniar, défenseur central de 25 ans de l’Inter Milan, plairait à la direction parisienne. Mais Manchester City est également intéressé. Et le Slovaque n'est toujours pas fixé sur son futur…

Une fin de saison décisive pour Skriniar