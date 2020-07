Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi ne rejoindra pas ce cador italien !

Publié le 26 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

Administrateur délégué de l’Inter, club où Lionel Messi est annoncé ces derniers temps, Giuseppe Marotta a tenu à éteindre les rumeurs envoyant le capitaine du FC Barcelone au sein de l’institution lombarde.

Fatigué des problèmes internes du FC Barcelone et du fait que son nom soit constamment lié aux décisions exécutives du club blaugrana, Lionel Messi prendrait sérieusement en considération la possibilité de plier bagage en juin 2021, soit à l’expiration de son contrat avec le Barça . De quoi permettre à la presse italienne de s’enflammer et d’envoyer Lionel Messi à l’Inter. Mais la direction du club nerazzurri ne l’entend pas de cette oreille.

« Messi ? C'est du Fantasy Football »