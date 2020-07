Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte n’est pas totalement fermée pour Antoine Griezmann !

Publié le 26 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Au cours d’une récente réunion avec la soeur et agent d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone avait assuré compter sur le Français. De quoi mettre fin aux rumeurs sur son avenir en Catalogne ? Pas totalement…

L’été dernier, Antoine Griezmann signait un contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone. Et malgré les difficultés du Français cette saison, le club catalan compterait bel et bien sur son joueur pour l’avenir. En effet, face au malaise grandissant autour de Griezmann ces dernières semaines, les Blaugrana avaient tenu à le rassurer à l’occasion d’une réunion organisée avec Maud Griezmann, soeur et agent du joueur de 29 ans. Suite à cette entrevue, il était ainsi expliqué que l’ancien de l’Atlético de Madrid n’était pas sur le départ cet été, mais la porte ne serait si fermée que cela chez les Blaugrana.

Pas totalement intransférable ?