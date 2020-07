Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a pensé à un énorme coup au FC Barcelone !

Publié le 26 juillet 2020 à 3h45 par T.M.

Au FC Barcelone, on ne semble plus du tout compter sur Samuel Umtiti. Une opportunité qui n’aurait pas manqué d’intéresser André Villas-Boas à l’OM.

Entre le Samuel Umtiti et le FC Barcelone, le divorce pourrait prochainement être acté. Alors que le champion du monde n’aurait pas forcément envie de faire ses valises cet été, le club catalan ne compterait plus sur lui et lui aurait d’ailleurs clairement fait savoir, lui demandant de trouver une porte de sortie. Reste à trouver preneur alors que certains pourraient notamment être refroidis par les blessures à répétition d’Umtiti, notamment en difficulté avec son genou. Il n’empêche que certains clubs seraient bien à l’affût pour tenter de profiter de cette opportunité qui se présente avec l’international français. Et l’OM ferait notamment partie des prétendants.

L’OM s’est renseigné pour Umtiti ?