Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti va faire parler de lui cet été !

Publié le 23 juillet 2020 à 19h30 par B.C.

En proie à de trop nombreux pépins physiques, Samuel Umtiti voit son avenir s'inscrire en pointillé au FC Barcelone. Cependant, le départ de l'international français est encore loin d'être acté.

Prolongé avant le Mondial 2018, Samuel Umtiti a changé de statut au FC Barcelone, la faute à des blessures trop nombreuses qui lui ont fait perdre sa place de titulaire dans la charnière centrale du club culé. Une fragilité physique qui inciterait aujourd'hui la direction catalane à tourner la page avec le champion tricolore. Depuis plusieurs mois, la presse ibérique explique que l'avenir d'Umtiti au FC Barcelone apparaît très incertain puisque les Blaugrana souhaiteraient miser sur un défenseur plus fiable, capable d'enchaîner les matches et de suppléer Gerard Piqué et Clément Lenglet. Eric Garcia (19 ans – Manchester City) semble particulièrement plaire au FC Barcelone, mais son arrivée est liée à l'avenir d'Umtiti.

Le Barça espère la vente d'Umtiti

Sport explique en effet ce jeudi que le FC Barcelone ne miserait plus du tout sur le protégé de Didier Deschamps en sélection et compterait sur son départ pour boucler le transfert d'Eric Garcia. Le quotidien catalan précise alors que le Napoli serait à l'affût, et qu'un prêt pourrait suffire à convaincre la direction. Les Blaugrana souhaiteraient coûte que coûte se séparer du défenseur de 26 ans confiait déjà Sport le 14 juillet dernier, tandis que la Lazio, l'AS Roma et le Torino seraient également dans le coup. Mais ce ne sera pas simple de se séparer de Samuel Umtiti.

Le Français ne veut pas partir